A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Avusturya basınının karşılaşmayla ilgili yaptığı yorumlar şöyle:

Der Standard: "Avusturya'nın Avrupa Şampiyonluğu hayali Türkiye karşısında son 16 turunda sona erdi."

Kurier: "Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda acı son: Avusturya, Türkiye karşısında mağlup oldu. Berlin'de Hollanda'ya karşı çeyrek final yerine eve uçuş. Oyuncular hayal kırıklığı içinde yerde yatıyorlardı ve Türkler etraflarında çılgınca kutlama yaparken teselli edilmeleri gerekiyordu."

Kleine Zeitung: "Türkiye'ye karşı alınan mağlubiyetin ardından Avusturyalı takım oyuncuları şoktaydı, bomboştu ve yenilgiye uğramış durumdaydı. Sadece gözleri yaşlarla doluydu. Geriye kalan: rakiplere ve ülkeye saygı."

Oberösterreichische Nachrichten: "Avrupa Şampiyonası rüyasından çıktık! Avusturya, Türkiye karşısında elendi. Avusturyalılar 35 yılı aşkın bir süredir Türkiye'ye karşı hiçbir rekabetçi maçı kazanamadı. Mart ayında Viyana'da yapılan hazırlık maçında Rangnick'in ekibi, İtalyan Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı takımı 6-1 mağlup etmişti."

OE24: "Yaz masalımızın acı sonu. EURO kahramanlarımızın rüyası Leipzig'de sona eriyor. Ralf Rangnick'in takımı son 16 turunda Türkiye'ye 2-1 yenildi."

Die Presse: "Parçalanan rüya: Avusturya Türkiye yüzünden başarısız oldu. Avusturya, son 16 turunda dramatik bir maçta Türkiye'ye 1-2 elendi."

Kronen Zeitung: "Türkiye, Avusturya'nın Avrupa Şampiyonası'nda "yaz masalı"nı sonlandırdı. Tarihi rüya sona erdi: Avusturya, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın 16. turunda Türkiye'ye karşı elendi! Kırmızı beyazlılar, 26 Mart'ta Viyana'da oynanan 6-1'lik hazırlık maçındaki performansı yakalayamadı."

Salzburger Nachrichten: "Olağanüstü bir maçın ardından Avusturya, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Türkiye'ye 1-2 yenildiğini kabul etmek zorunda kaldı. Sonunda kahramanca bir mücadele ödülsüz kaldı."