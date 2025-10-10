İSTANBUL 21°C / 13°C
Spor

Avusturya'dan San Marino ağlarına bir deste gol!

Avusturya, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 6. maçında karşılaştığı San Marino'yu 10-0 mağlup ederek tarihinin en farklı galibiyetini elde etti.

10 Ekim 2025 Cuma 00:57
Avusturya'dan San Marino ağlarına bir deste gol!
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 6. maçında Avusturya, San Marino ile karşılaştı. Maçı ev sahibi Avusturya, 10-0 kazandı.

Avusturya'nın gollerini 7. dakikada Romano Schmid, 8, 47, 83 ve 84. dakikalarda Marko Arnautovic, 24. dakikada Michael Gregoritsch, 30 ve 42. dakikalarda Stefan Posch, 45. dakikada Konrad Laimer ve 76. dakikada Nikolaus Wurmbrand attı.

Bu sonuç, Avusturya'nın tarihinde elde ettiği en farklı skor oldu.

Grupta oynadığı 5 maçı da kazanan Avusturya puanını 15 yaptı. Avusturya, attığı 19 gol ve kalesinde gördüğü 2 golle +17 averaj yaptı. San Marino ise 6 maç sonunda puansız kaldı ve -27 averaja sahip oldu.

