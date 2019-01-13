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Awaziem hazır kıta

Transferde Trabzon için bugün kritik gün. FIFA Bordo-Mavililer’in yasağını kaldırırsa Karadeniz temsilcisi Porto B Takımı’ndan anlaştığı 22 yaşındaki stoper Chidozie Awaziem’i hemen Trabzon’a getirecek.

  • StarSpor
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TRABZONSPOR stopere transfer yapabilmek için FIFA’nın kararını bekliyor. Bordo-Mavililer için bugün kritik bir gün. FIFA’nın Karadeniz temsilcisinin transfer yasağına yaptığı itirazı bugün sonuçlandırması bekleniyor. Dünya futbolunun patronu transfer yasağını kaldırırsa, Trabzonspor, Porto’dan anlaştığı Chidozie Awaziem’i Türkiye’ye getirecek. 

BİR TAŞLA ÜÇ KUŞ VURULACAK

Trabzonspor’un anlaşma sağladığı Chidozie Awaziem, genellikle Porto B takımında forma giydi. 22 yaşındaki Nijeryalı oyuncu hem ön liberoda hem de sağ bekte oynayabiliyor. Teknik direktör Ünal Karaman’ın hem genç hem de üç mevkide birden görev yapabildiği için Awaziem’i tercih ettiği öğrenildi. Bugün yasak kalkarsa Trabzonspor bu oyuncuyu kente getirip 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

KUCKA’DAN 5 MİLYON EURO KÂR

Karadeniz temsilcisi Kucka ile ilgili sorunu da çözdü. Bu oyuncu için Parma ile 3 milyon euroya anlaşan Bordo-Mavililer, Slovak oyuncunun da 2 milyon euroluk alacağını bırakması sonucu 5 milyon euro kâra geçti. Kadro maliyetini düşürmek için çaba sarfeden Trabzonspor’da Ünal Karaman’ın onayıyla fazla forma şansı bulamayan sol bek Ibanez’in, takımda tutulmasına karar verildi.

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