Axel Tuanzebe, Manchester United'a veda etti

Takımda 6. stoper olması sebebiyle sezon başında kiralık olarak Stoke City'ye gönderilen Axel Tuanzebe bu sezon sözleşmesinin bitmesiyle beraber Manchester United'dan ayrılacağını açıkladı.



Yapılan görüşmelerde Manchester United yönetimi, Tuanzebe'nin ayrılma talebini kabul etti ve sözleşme görüşmeleri rafa kalktı.

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Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki stoper için Aston Villa ve Stoke City atağa geçti.

Öte yandan Napoli'nin de Tuanzebe'ye teklif götürebileceği öne sürüldü.

Bu sezon Stoke City'de yalnızca 4 maça ilk 11'de başlayabildi.