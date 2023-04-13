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Spor

Axel Witsel: Depremzedelere yardım etmeye geldik

Atletico Madrid'in Belçikalı futbolcusu Axel Witsel, Beşiktaş ile oynadıkları özel maçın ardından görüşlerini aktardı.

13 Nisan 2023 Perşembe 00:44 - Güncelleme:
Axel Witsel: Depremzedelere yardım etmeye geldik
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Atletico Madrid'in deneyimli isimlerinden Axel Witsel, Beşiktaş ile oynanan özel maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından kısa bir değerlendirme yapan Belçikalı futbolcu, şu sözleri kullandı;

"Uzaktan da olsa depremin ne kadar zor olduğunu, ne kadar büyük bir facia olduğunu biliyoruz. O insanlara yardım etmeye geldik. Sonuç önemli değildi. Önemli olan bu faciadan zarar gören insanlara yardım etmekti. Buraya Borussia Dortmund ile gelmiştim. O maçtaki atmosfer çok daha çılgındı, stat daha doluydu. Bugün de Beşiktaş taraftarının coşkulu tarafını gördüm. Burada oynamak her zaman keyif verici."

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