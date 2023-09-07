Axel Witsel, eski kulübünü reddetti

Transfer döneminin devam ettiği Belçika'da Standard Lige, La Liga ekiplerinden Atletico Madrid forması giyen eski oyuncusu Axel Witsel için harekete geçti.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Witsel için Madrid ekibine teklifte bulunan Standard Liege ret cevabı aldı.

Haberde; Witsel'in Şampiyonlar Ligi ve İspanya Ligi'nde oynamak istediği gerekçesiyle altyapısından yetiştiği kulüp olan Standard Liege'nin teklifini reddettiği belirtildi.

KARİYER PERFORMANSI

Adı geçtiğimiz dönemlerde Türkiye'den kulüplerle de anılan Witsel kariyerinde 663 karşılaşmaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 91 gol atan Witsel 49 da asist yaptı.

34 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.