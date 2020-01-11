İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8778
  • EURO
    6,5392
  • ALTIN
    293.536
  • BIST100
    118664
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aydın Yılmaz ve Erdi Şehit, Çekya ekibi FK Pribram'a transfer oldu
Spor

Aydın Yılmaz ve Erdi Şehit, Çekya ekibi FK Pribram'a transfer oldu

Bir dönem A Milli Takım forması giyen Aydın Yılmaz ve geçtiğimiz sezon Sakaryaspor forması giyen Erdi Şehit, Çek Cumhuriyeti 1'inci Lig takımlarından FK Pribram'a transfer oldu.

11.01.2020  11:54 - Güncelleme: 11.01.2020  11:54

Çek Cumhuriyeti ekibi FK Pribram, iki Türk oyuncu ile anlaşmaya vardı. 9 Ocak'ta Çek kulübü ile deneme antrenmanlarına çıkmaya başlayan Yılmaz ve Şehit, Pribram ile resmi sözleşmeye imza attı.

Futbol kariyerine Galatasaray altyapısı ile başlayan 31 yaşındaki futbolcu Aydın Yılmaz'ın sarı kırmızılılar ile 5 Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 de Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu bulunuyor. Bir dönem Fenerbahçe U21 Takımı'nda mücadele eden Erdi Şehit ise son olarak TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımı Sakaryaspor'da forma giymişti.

Selçuk Bayraktar Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı'nın yeni test görüntülerini paylaştı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Libya Hafter güçlerine cehennem olacak
Libya Hafter güçlerine cehennem olacak

Libya Hafter güçlerine cehennem olacak

'Futbol oynamak için uğraşan bir takıma geldim'
'Futbol oynamak için uğraşan bir takıma geldim'

'Futbol oynamak için uğraşan bir takıma geldim'

İran itiraf etti: Yanlışlıkla düşürdük!
İran itiraf etti: Yanlışlıkla düşürdük!

İran itiraf etti: Yanlışlıkla düşürdük!

2020'nin ilk uçuşu tamam
2020'nin ilk uçuşu tamam

2020'nin ilk uçuşu tamam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.