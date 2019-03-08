Aydınus kepenk kapattı

FUTBOL kamuoyu Süper Lig hakemlerinden Fırat Aydınus’un Evkur Yeni Malatyaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmada yardımcılarından Yusuf Bozdoğan’la yaşadığı kavgayla çalkalanırken, MHK’nın ağır yaptırım kararı aldığı ortaya çıktı. Bozdoğan’ın maç içinde kendisine mikrofondan küfür eden, soyunma odasında da tartışıp iten Aydınus’la arasında geçen kavgayı MHK Başkanı Sabri Çelik’e şikayet etmesinin ardından 45 yaşındaki hakemin savunması alındı. Yaşanan kavga olayı için “Küçük bir tartışma oldu” sözleri ikna edici bulunmayan Aydınus dün PFDK’ya gönderildi. MHK’nın son seminerde “Ligin kritik maçlarını ben kurtarıyorum” diye hava atan Aydınus’a kepenk kapattırma kararı aldığı ve Süper Lig’in kalan 10 haftasında görev vermeyeceği öğrenildi.