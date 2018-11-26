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Ayew'in sağ el dördüncü parmağında kırık var

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında sakatlanan Andre Ayew'in sağ el dördüncü parmağında kırık tespit edildi.

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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında sakatlanan Andre Ayew'in sağ el dördüncü parmağında kırık tespit edildi.

Ganalı oyuncunun Dinamo Zagreb karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

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