Ayew'in sağ el dördüncü parmağında kırık var
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında sakatlanan Andre Ayew'in sağ el dördüncü parmağında kırık tespit edildi.
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında sakatlanan Andre Ayew'in sağ el dördüncü parmağında kırık tespit edildi.
Ganalı oyuncunun Dinamo Zagreb karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.
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