Ayew'in sahalardan en az 2 hafta uzak kalacağı açıklandı
Trabzonspor maçında sol el 4. parmağından sakatlanan Fenerbahçe'nin Ganalı futbolcusu Andre Ayew 2-3 hafta forma giyemeyecek.
Trabzonspor maçında sol el 4. parmağından sakatlanan Fenerbahçe'nin Ganalı futbolcusu Andre Ayew 2-3 hafta forma giyemeyecek.
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