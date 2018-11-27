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Ayew'in sahalardan en az 2 hafta uzak kalacağı açıklandı

Trabzonspor maçında sol el 4. parmağından sakatlanan Fenerbahçe'nin Ganalı futbolcusu Andre Ayew 2-3 hafta forma giyemeyecek.

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Trabzonspor maçında sol el 4. parmağından sakatlanan Fenerbahçe'nin Ganalı futbolcusu Andre Ayew 2-3 hafta forma giyemeyecek.

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