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Spor

Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Almanya serisinin 11. yarışını kazandı

Porsche Carrera Cup Almanya serisinin 11'inci ayağını Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven kazandı.

AA26 Eylül 2021 Pazar 00:47 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 00:48
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Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Almanya serisinin 11'inci ayağında birinci oldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, milli sporcu İtalya'nın Monza pistindeki yarışı kazanmayı başararak, bir kez daha organizasyonu dereceyle tamamladı.

Yarışın ardından puanını 192'ye yükselten Ayhancan ikinci sıradaki yerini korurken, rakibi Larry Ten Voorde ile puan farkını 23'e düşürdü.

Monza pistinde gerçekleştirilecek ve 12 ülkeden 31 sporcunun yer aldığı hafta sonunda, serininin 12. yarışı yarın TSİ 13.30'da düzenlenecek.

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