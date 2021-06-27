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Spor

Ayhancan Güven'den ilk podyum derecesi

Motor sporları pilotu Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 2021 Porsche Supercup Serisi'nin ikinci yarışında ilk podyum derecesine ulaştı.

AA27 Haziran 2021 Pazar 16:10 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 16:10
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Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, 2021 Porsche Supercup Serisi'nde ilk podyum derecesine Avusturya'da ikinci olarak ulaştı.

Porsche Supercup takviminin ikinci yarışı Red Bull Ring'de yapıldı.

Mücadeleye ikinci cepten başlayan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, bitiş çizgisinden de ikinci sırada geçmeyi başardı.

Bu sonuçla başarılı pilot, sezonun ilk poydum derecesine ulaşmış oldu.

2021 Porsche Supercup takviminin üçüncü yarışı, 4 Temmuz'da yine Avusturya'da Red Bull Ring Pisti'nde gerçekleştirilecek.

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