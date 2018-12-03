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Ayın MVP'si Vasilije Micic oldu

Euroleague'de Kasım ayının MVP'si Anadolu Efes'in yıldızı Vasilije Micic oldu!

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Anadolu Efes'in yıldızı Vasilije Micic, gösterdiği performans ile THY Euroleague'de Kasım ayının en değerli oyuncusu oldu.

Euroleague'de halen sekiz galibiyet ve iki mağlubiyet ve averaj ile dördüncü sırada bulunan Efes'in Kasım ayı içinde oynadığı ve beşini kazandığı altı karşılaşmada 18,0 verimlilik puan ortalaması tutturan Micic, geçtiğimiz ayın MVP'si seçildi.

Micic, Kasım ayı içinde sırası ile AX Armani Exchange Milan deplasmanında 15 sayı, 7 ribaunt, 5 asist ve 2 top çalma ile 21 verimlilik puanı, Herbalife Gran Canaria deplasmanında 17 sayı, 4 asist ve 2 top çalma ile 18 verimlilik puanı, Panathinaikos OPAP karşılaşmasında 11 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve 1 top çalma 15 verimlilik puanı, Maccabi Fox Tel Aviv karşısında 12 sayı, 2 ribaunt ve 8 asist ile 18 verimlilik puanı, Darüşşafaka Tekfen mücadelesinde 9 sayı, 5 ribaunt ve 8 asist ile 19 verimlilik puanı, Kirolbet Baskonia Vitoria Gasteiz maçında da 16 sayı, 2 ribaunt, 6 asist ve 1 top çalma ile 17 verimlilik puanı kaydetmişti.

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