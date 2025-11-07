İSTANBUL 20°C / 14°C
7 Kasım 2025 Cuma
  • Spor
  • Ayın oyuncusu oldu! Arda Güler'e büyük gurur
Spor

Ayın oyuncusu oldu! Arda Güler'e büyük gurur

Kariyerini Real Madrid'de sürdüren milli futbolcu Arda Güler, İspanyol devinde ayın en iyi oyuncusu seçildi. Genç yıldız, ödülünü aldı.

7 Kasım 2025 Cuma 18:17
Ayın oyuncusu oldu! Arda Güler'e büyük gurur
İspanyol devi Real Madrid'de bu sezon takımın vazgeçilmezlerinden birisi haline gelen Arda Güler, ayın oyuncusu oldu. Milli futbolcu, ekim ayının en iyi oyuncusu ödülünü aldı.

ALONSO VAZGEÇEMİYOR

Geçtiğimiz sezonlarda hocası Carlo Ancelotti'den yeteri kadar şans bulamayan Arda, Xabi Alonso'nun gelişi sonrası takımın orta sahasındaki bir numaralı isim oldu. Genç yıldız, bu sezon Real Madrid'in birçok maçında ilk 11'de kendisine yer buldu.

Arda Güler bu sezon şu ana kadar Real Madrid formasıyla 15 maça çıktı. Milli futbolcu, 3 gol ve 6 asist ile takımına katkı sağladı.

