İspanyol devi Real Madrid'de bu sezon takımın vazgeçilmezlerinden birisi haline gelen Arda Güler, ayın oyuncusu oldu. Milli futbolcu, ekim ayının en iyi oyuncusu ödülünü aldı.

ALONSO VAZGEÇEMİYOR

Geçtiğimiz sezonlarda hocası Carlo Ancelotti'den yeteri kadar şans bulamayan Arda, Xabi Alonso'nun gelişi sonrası takımın orta sahasındaki bir numaralı isim oldu. Genç yıldız, bu sezon Real Madrid'in birçok maçında ilk 11'de kendisine yer buldu.

Arda Güler bu sezon şu ana kadar Real Madrid formasıyla 15 maça çıktı. Milli futbolcu, 3 gol ve 6 asist ile takımına katkı sağladı.