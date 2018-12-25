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Aykut Demir: Fethullahçı Terör Örgütü beni hiçbir zaman korkutamadı

Giresunspor’un Trabzonlu tecrübeli futbolcusu Aykut Demir, FETÖ’cülerin 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında kendisi için planladıkları idam planının ortaya çıkmasının ardından değerlendirmelerde bulanarak “İlmiği benim boynumdan çıkartıp onların boynuna geçiren Allah’a hamd olsun” dedi.

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FETÖ’cü eski polis İnan Kazan’ın örgüt içi kripto mesajlaşmalarda “Devrimden sonra futbolcu Aykut Demir’i Trabzon meydanına asalım. Fatih Terim’i de teşekkür konuşması eşliğinde asalım” ifadelerinin basına yansımasının ardından konuşan Aykut Demir, hainlerin planlarının Allah tarafından bozulduğunu söyledi. 

Aykut Demir, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Hain, alçak din simsarı FETÖ grubunun Türkiye ve Türk halkı üzerindeki planlarının içerisinde bulunmak beni müteessir kılmakla beraber aynı zamanda onurlandırmıştır. Hain darbe planının kurgucu aktörlerini başarıya ulaştırmayan Allah’a hamd olsun” ifadelerini kullandı.

Kendisi için, "Trabzon meydanın da asalım" planları yapan FETÖ’cülerin yağlı ilmiği kendi boyunlarına geçirdiğini belirten Aykut Demir, “Onların hesap ettiği yağlı ilmiği benim boynumdan çıkartıp onların boynuna geçiren Allah’a hamd olsun” şeklinde konuştu.

FETÖ’cü teröristlerden hiçbir zaman korkmadığını ifade eden ve kendisine kurulan tuzağın Allah tarafından bozulduğunu vurgulayan Aykut Demir, “Fethullahçı Terör Örgütü beni hiçbir zaman korkutamadı ve biz de çok şükür hep doğru yoldaydık. Allah Kur’anı Kerim’de Enfal suresi 30. Ayette buyuruyor ki, ‘Hani kafirler seni tutuklamak veya öldürmek, ya da çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır.’ Allah bizlere karşı kurulan tuzağı bozdu ve ilmiği onların başına geçirdi” dedi. 

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