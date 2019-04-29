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Aykut Kocaman: Bu serimiz hoş değil

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 30. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 30. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY KAZANIRSA LİDER OLACAKTI"

Galatasaray kazanırsa lider olacaktı ve iki rakibiyle kalan dört haftada sahasında oynayacaktı. Uzun süre geriden gelen takımlar için bu tip bir avantaj etki yaratırdı

"ÇOK YIPRANDIK"

Çok yıprandık. Tekrar topu alıp taşırken yıprandık ama Galatasaray'ın yüksek enerjisini de kırdık. İkinci yarıda maçı istediğimiz hale getirdik. İkinci yarıda Galatasaray'ın zaafları başladı. Dönmeyen oyuncular, stoperlerin etrafındaki boşluklar bunlar başladı. Oralara sızmaya çalıştık.

"50-60 DAKİKALIK BÖLÜM..."

50-60 dakikalık bölümde sürekli topun arkasında olmak hem zihinsel hem fiziksel olarak bizi düşürüyor. Bunu biraz daha düzeltebilirdik.

"KAZANAMAMA SERİMİZ HOŞ DEĞİL"

Aykut Kocaman 11 maçlık kazanamama serisiyle ilgili olarak ise, "Hoş bir durum değil. Kendi adımdan ve takım tarafından baktığımız zaman hoş bir durum değil. Kazanamama duygusu özgüven kaybını getiriyor. Ancak futbolda artık her puan kazanç. Futbolcular ciddi anlamda borçlarla gidiyor.

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