Aykut Kocaman: Galatasaray için de bizim için de kayıp 2 puan

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Aykut Kocaman "Maç öncesi rakimibizin durumu avantajları ve dezavantajlarına baktığımızda kısa zaman içinde yaptıklarımızın sahada gerçekleştiğni söyleyebilirim. Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak rakibimiz sahaya kuvvetli bir kadroyla çıktı. Oyun geneli, bize iyi şeyler vaat etti. İlk yarıdaki hataları onarma şansına sahip olduk. 2. yarı bizim için son derece iyi geçti." dedi.

Deneyimli teknik adam, "Olmayacak pozisyonda gol yedik. Son anda beraberliğie kurtarıp, bunu sevinme haline geldik. 2. yarı golü yiyinceye kadar iyi gittik. Rakibi düşürecek golü de bulabilirdik. Bunları değerlendiremeyince futbolun cilvesi ters bir vuruşla da olsa gerçekleşti ve gol yedik." ifadelerini kullandı.

Ligdeki durumlarını değerlendiren Aykut Kocaman "Ligin şu andaki durumu itibariyle, maçı eğer kendi tarafımıza çevirme şansına sahip olsaydık başka türlü bir hikaye içinde barınabilirdi. Şimdi Galatasaray için de bizim için de kayıp 2 puan gözüküyor" açıklamasını yaptı.

AYKUT KOCAMAN’DAN YARDIMCILARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Aykut Kocaman, Fenerbahçe tarafından suçlanan yardımcılarıyla ilgili açıklama yaptı. Kocaman şu ifadeleri kullandı:

“(Fenerbahçe’nin açıklaması) Yanlış bir açıklamaydı. Uzun zamandır bu yardımcılarla çalışıyorum. İş ahlaklarına kefilim. Hiçbir zaman tersini düşünmedim. Böyle olsaydı, birlikte çalışmazdım. Sessiz kalmaya çalışıyoruz, haksız olduğumuz için değil, ortalığı velveleye vermemek için. Konu yanlış"