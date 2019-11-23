16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7152
  • 6,3011
  • 269.731
  • 106588
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Aykut Kocaman: Hoş bir durum değil!

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Maçı değerlendiren Kocaman, "Hoş bir durum değil! Ama skorun yanı sıra, Beşiktaş'ın oyundan düştüğü anlarda topu öne götürdük ama ondan sonra skor yapmak için tedirgin halimiz daha da kötüydü. Benim için bu en kötü şeydi. Erozyon mu demek lazım, bunun biraz daha sürdüğünü gösterdi" dedi.

Golü atamadıklarını kaydeden deneyimli hoca, "Maç iki takıma da gidebilirdi. Bir takımın galip geleceği bir maç gibi görünmüyordu. Farkı yaratan Beşiktaş'ın gol becerilerine sahip oyuncuları oldu. Biz de Beşiktaş'tan top kaptık ama golü atamadık. Bunun üzerine söyleyecek çok bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Daha iyi duruma gelebileceklerini söyleyen antrenör, "Kalkınma planı her an var ama ne kadar uygulanabilir? Bu durumu hayatımda ilk defa yaşamıyorum, daha beterini de yaşadım. Krizlerde hocalar çözüm ürettikleri için buralarda bulunuyor, yoksa kimse kimseyi buralara getirmez. Ancak zaman alıyor" diye konuştu.

Gözyaşları içinde okudu, salondakiler ayakta alkışladı “Seni çok özlüyorum baba”

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bu haber sizi de ilgilendiriyor olabilir! Yüz binlerce hesap engellendi

Bu haber sizi de ilgilendiriyor olabilir! Yüz binlerce hesap engellendi

İngiliz eski istihbarat subayının evinde hareketlilik

İngiliz eski istihbarat subayının evinde hareketlilik

Defacto

Defacto

BAMF Başkanı Sommer: Türkiye güvenilir bir partner

BAMF Başkanı Sommer: Türkiye güvenilir bir partner

Kartal'dan tek gollü zafer

Kartal'dan tek gollü zafer

Netanyahu'nun başı dertte! İstifası istendi

Netanyahu'nun başı dertte! İstifası istendi

Markalar bu güne hazırlanıyor! Milyarlarca lira akacak

Markalar bu güne hazırlanıyor! Milyarlarca lira akacak

'Adem Ljajic bizim için çok önemli'

'Adem Ljajic bizim için çok önemli'
 

POPÜLER HABERLER

Eski İngiliz ajanı Le Mesurier´in ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

Eski İngiliz ajanı Le Mesurier´in ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

2. Mahmut döneminde yapılmıştı! Ortaya çıkarıldı

2. Mahmut döneminde yapılmıştı! Ortaya çıkarıldı

Satışta rekor: 1 milyar doları aştı

Satışta rekor: 1 milyar doları aştı

Bu müze farklı... 13. yüzyıldan kalma olanlar bile var!

Bu müze farklı... 13. yüzyıldan kalma olanlar bile var!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA