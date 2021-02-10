10 Şubat 2021 Çarşamba 00:17 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 00:28

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek eledikleri Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Kocaman'ın açıklamaları şöyle:

"SOYUNMA ODAMIZ GÖZTEPE MAÇINI DÜŞÜNDÜRECEK HALE GELDİ"

"Sakatlık sorunlarının biraz daha arttığı bir maç oldu çünkü 120 dakikanın sonunda soyunma odamız Göztepe maçını düşündürecek hale geldi."

"EN BÜYÜK ŞAMPİYONLUK ADAYLARINDAN BİRİNE KARŞI TURU GEÇMEK ÖNEMLİ"

"Özellikle moral ararken, azalmış özgüveni arttırmak isterken, sahadan turu geçerek ayrılmak önemliydi. Sezonun en büyük şampiyon adaylarından biri karşısında, hem de kendi sahasında turu geçmek bu ortamda son derece sevindirici."

"FENERBAHÇE'NİN NE YAPMAK İSTEDİĞİNİ BİLİYORDUK"

"Maçın başından itibaren kendi oyunumuza yarım da olsa sadık kaldık. Fenerbahçe'nin ne yapmak istediğini biliyorduk. Özellikle geçiş yerlerinde önlem almadığımı söylersem yanlış olur. Maçın bir bölümü bizim sahada oynandı ilk yarıda."

"İTİRAZIMI GERİ ALIYORUM, FAUL YOK"

"Hakemin çeşitli yanlışlarına rağmen, bu konudaki itirazımı geri alıyorum. İçeride pozisyonu izledim, Fenerbahçe'nin golünden önce Cemali'nin pozisyonunda faul yoktu."

AYKUT KOCAMAN'IN BASIN TOPLANTISI

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Bulunduğumuz ortam itibariyle maçın zorluk derecesi bizim açımızdan çok daha fazlaydı. Rakibimizin Fenerbahçe ve stadı olması değil kendi açımızdan bakıldığı zamanda da çok fazla sakat oyuncuya sahibiz. Son 6 maç ligde maç kazanamadık. Bütün bunları yan yana getirdiğimiz zaman psikolojik olarak sıkıntılı bir süreç ve Fenerbahçe'nin karşısına çıkmak kolay değildi. Oyuna birinci dakikadan itibaren yapmak istediklerimizle başladık. Çok fazla ciddi bir antrenör katkısı vardı demek çok yanlış. Oyuncuların geçmişten gelen doğaçlama saha yerleşimi, topun akışını kontrol edebilme yetenekleri çok işe yaradı. Fenerbahçe'nin 3'üncü bölgedeki sert baskını kolay kırmaya başladık. İlk yarıda en net pozisyonu Deniz'le beraber biz elde ettik. Atağın başlangıcındaki kırmızı kart hem öne geçmenin ve rakibin 10 kişinin kalmasının verdiği avantaj ile beraber oyundaki moralimizi arttırdı. İkinci yarı 1-0'dan sonraki süreçte maçı tabii ki bırakmayacaktık ama ikinci golü arayışımız oldu. Ancak üretemeyince büyük bir beceri golü yedik. 1-1'den sonra moral dengeleri biraz daha Fenerbahçe lehine geldi. Fakat 10 kişi kalmanın avantajını çok fazlasıyla kullandık. 1-1'den sonra fazlasıyla denedik ama yapamadık. Uzatmalarda gelen gol açıkçası oyunun genelinde bu kadar kaçırdıktan sonra bize gelen bir armağan oldu. Bu dönemde bizim için önemli bir moral oldu" dedi.

"GIULINAO VE DENİZ BİRAZ SIKINTILI ÇIKTILAR OYUNDAN"

Deniz Türüç'ün durumu hakkında bilgi veren Aykut Kocaman, "Şuanda sıcağı sıcağına söylenecek şeyler yanıltıcı oluyor. Önümüzdeki maçı kaçıracağını tahmin etmiyorum, yeterince sakatımız var. Giulinao ve Deniz biraz sıkıntılı çıktılar oyundan. Umarım biraz toparlanma dönemine geçeriz" diye konuştu.