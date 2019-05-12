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Aykut Kocaman: Türk futbolunun karar günü devam etti

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile oynadıkları karşılaşmaya ilişkin, 'Kimse uğraşmasın. Ligin adına da boşuna Süper Lig demesinler. Güçlüler Ligi desinler ve herkes rahat etsin. Biz de sahaya çıktığımız zaman başımıza gelecekleri bilelim.' dedi.

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Kocaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor'un Konya'ya ligde 9 maçlık yenilmezlik serisi ve öz güvenli geldiğini söyledi.

Kendilerinin ise 11 haftalık galibiyet hasretini geçen hafta bitirdiklerini aktaran Kocaman, şöyle konuştu:

"Trabzonspor avantajları olan bir takım. Bireysel becerisi yüksek. Top oynama kalitesi yüksek oyunculara sahipler ama her takım gibi dezavantajları da var. Bunları değerlendirerek sahaya oynamaya çıkıyoruz. Ancak son dönemlerde kapışmalar sahalarda olmuyor. Bugün de böyle oldu. Aslında bugün burada oturup bu yorumları yapması gereken Suat Arslanboğa ile Halis Özkahya'dır. Neye göre karar veriyorlar. Duygularıyla mı anlayabilmek mümkün değil. Hem kendileri hem Konyaspor hem de Trabzonspor adına... Sahada ter döküyor bu insanlar. Çalışıyor çabalıyorlar. Siz orada Trabzonspor'a, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a ya da Konyaspor'a ya da güçlülere maç kazandırmayı bırakın. Oynayabildiğimiz kadar oynayalım."

Kocaman'dan "VAR" eleştirisi

Kocaman, dün oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının ardından yaşanan tartışmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"'Türk futbolunun kara günü' demişlerdi. O kara gün bugün de devam etti. Bırakın saha sonucunu saha içerisindeki oyuncular mücadeleleri ve gayretleri ile belirlesinler. Ama VAR'ın gelmesine rağmen hakemlerin bu konuda öne çıkmaları devam ediyor. Maçı bir taraftan alıp diğer tarafa veriyorlar. Hem de herkesin gözü önünde cereyan ediyor bu olaylar. Bugün maçın yorumunu VAR'daki Suat Arslanboğa ile saha içerisindeki Halis Özkahya yapsın. Olmayan bir penaltıyı işgüzarlık yaparak 3 dakika sonra verdiriyorlar. Olan penaltıyı vermiyor. Bunu bırakın VAR'a bile gitmeden 'istediğimi çalarım istediğimi çalmam' mantığıyla hareket ediyorlar. Otursunlar bir kez daha izlesinler. Verdikleri kararın ahlaka sığan bir tarafı yok. Oturdukları yerden saha içerisine müdahale ediyorlar ve bir yerden alıp başka bir yere maçı veriyorlar. Kimse uğraşmasın. Ligin adına da boşuna Süper Lig demesinler. Güçlüler ligi desinler ve herkes rahat etsin. Bizde sahaya çıktığımız zaman başımıza gelecekleri bilelim."

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