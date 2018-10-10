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Aykut Kocaman ve Murat Öztürk, Ali Koç'un açıklamalarına cevap verdi

Fenerbahçe'nin eski hocası Aykut Kocaman ve kaleci antrenörü Murat Öztürk, Ali Koç'un iddialarına cevap verecek.

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Spor Toto Süper Lig’e kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe’de geçtiğimiz günlerde 3 yardımcı antrenör ile yollar ayrılmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün kulüp kanalı FBTV'de yaptığı açıklamalarda Beşiktaş maçı öncesi yardımcı antrenörlerin bir halı getirdiğini, halının ne olduğu sorulunca da 'Beşiktaş bugün bizi yenecek, biz de hocanın cenazesini bu halıyla kaldıracağız' dediklerini söyledi.

Ali Koç ayrıca kulübe ait bazı gizli bilgilerin dışarıya sızdırıldığını ifade etti.

Bu açıklamaların ardından Fenerbahçe'nin eski kaleci antrenörü Murat Öztürk, bu iddialara cevap vermek için yarın basın toplantısı düzenleyecek.

Aykut Kocaman'nın şu an Londra'da olduğu için kısa zamanda iddialara cevap verileceği öğrenildi.

(Fanatik)

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