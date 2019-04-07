Aykut Kocaman: Başakşehir galibiyeti hak etti

Maç sonunda yayıncı kuruluşa konuşan Aykut Kocaman şunları syöledi;

Bizim oturmuş bir halimiz yok. Bunun da çeşitli nedenleri var, onlara girmeye gerek yok. Rakipse uzun süredir birlikte oynayan, aynı hocayla çalışan bir takım. İkinci yarının başında yenen gol, bizim için kalan süreyi biraz daha zora soktu. Zaten 16-17 maçta gol yememiş bir takımdı rakibimiz. Kaçırdığımız bazı pozisyonlar da vardı ama bütün bunlar da bizi galibiyete götürme noktasında yetmeyebilirdi. Beraberliği sağlasak bile Başakşehir galibiyeti hak etti. Yayıncı kuruluştan rica edeceğim; 2. golden önce kornere çıkan topta ofsayt var mıydı, yok muydu bir bakarlarsa sevinirim. Çünkü biz baktık, çözemedik. birkaç adım daha yakın görünüyordu.