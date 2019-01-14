Aykut Kocaman'a Paolo Hurtado şoku! 7 hafta yok
Atiker Konyaspor'un Perulu oyuncusu Paolo Hurtado 7 hafta sahalardan uzak kalacak.
Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor'da Perulu futbolcu Paolo Hurtado'nun 7 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Hurtado'nun yapılan muayene ve MR kontrolü sonucunda üst arka adale grubunda yoğun kanama tespit edilmiş olup 3. derece yırtık olarak değerlendirilmiştir." denildi.
Açıklamada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun, ortalama 7 hafta içinde takımla çalışmalara başlamasının beklendiği aktarıldı.
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