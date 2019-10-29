Aykut Kocaman'dan bedel açıklaması

Kocaman, kupanın hedeflerinden biri olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğal olarak kapalı oynayan, kalesinin önünü bir savunma zinciriyle kurmuş bir takıma karşı oynadık. Bu güçlü savunmayı aşmanız için ya topu çok hızlandırmanız ya da koşularla savunma arkasına geçmeniz gerekiyor. Bunları yapamadık. Çok tehdit edici olmayan bir oyun oynadık. Maçın bütününe baktığımız zaman turu geçebilmek için gerekli hiçbir şeyi yapamadık. Bu oyunda her şeyin bir bedeli var. Kendim, takımım ve Konyasporlular adına çok üzgünüm. Beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum. Bedeli var. Bu bedel bir şekilde ödenecek ve ödenmeli de. Büyük bir hayal kırıklığı oldu."

Aykut Kocaman, "bedel ödeme" sözleriyle neyi kastettiğine yönelik soru üzerine, "Hayatta her şeyin bir bedeli var. Bu takım için de olacak, kendimle ilgili de... Bir değerlendirme yapılması gerekiyor. Bu, beklendik bir durum değil. Ciddi sıkıntılı bir durum. Bu oyunun temel kaidelerinden biridir ya oyuncu ya antrenör bir şekilde bedeli ödenmeli." şeklinde görüş belirtti.