12 Mart 2021 Cuma 19:23 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 19:23

Beşiktaş'ı performansından ve ligdeki durumunda ötürü tebrik eden Kocaman, "En fazla atan takım, en az yiyen 3. takım Beşiktaş. Bunun anlamı ya ikinciliktir ya da liderdir. Ezeli rakiplerinin 1 maç eksiğiyle 2 puan önünde Beşiktaş, çok güçlü bir form yakaladı.

Bu maçın belirleyici tarafı Beşiktaş olacak. Bizim durumumuza bakınca bunu söylemek yanlış olmaz. Esas itibarıyla, her şey oyun başlayınca gerçekleşiyor ama bu haftaya girerken bu maçı da etkileyecek, bizimle hemen bir kupa maçı, ardından Fenerbahçe ile bir lig maçı olacak. Beşiktaş'ın gidişatını belirleyecek.

Bu maç bu nedenle enerji artışına neden olacak. Çok tutkulu gözüküyorlar sahada. Kolay bulunabilir bir şey değildir. Antrenörün en çok istediğidir. Beşiktaş buna kısa yoldan gelmiş. Tutkulu ve uyumlu gözüküyorlar. Bu tutkulu hal ilk yarım saatte bize sıkıntı yaratacaktır.

Bu oyuna hangi oyunla karşılık vereceğimiz benim için maçın en büyük soru işareti. Beşiktaş'ın oturmuş oyunu var, bizim yok. Maçtan maça gidiyoruz. Hangi oyun, hangi oyuncularla vb. şeyler. Zaman zaman değişiklik yapıyoruz bu nedenle.

Sahadaki düşüncelerimiz, kağıt üstüyle eşleşecek mi göreceğiz. Maça damga vuracak şey, Beşiktaş'ın daha çok ihtiyaç halinde olması. Bizim de ihtiyacımız var. Maça bu durum damga vuracak. Beşiktaş'ın oyuncuları şampiyonluk için tutkulu gözüküyor. Güç açısından maçın söz sahibi Beşiktaş gibi görünüyor." diye konuştu.