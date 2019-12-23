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Spor

Aykut Kocaman'ın büyük üzüntüsü

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

23.12.2019  23:00 - Güncelleme: 23.12.2019  23:00

Gereken her şeyi yapmalarına rağmen golü bulamadıklarını kaydeden Kocaman, "Trabzonspor oyunun ilk bölümünde bütün sahayı kontrol etti, biz daha çok hızlı hücumlar üzerine gittik. Golü de 30-35'te buldular. 2. yarıda yapacağımız tek şey baskılı oyundu. Oyuncular bugünkü şartlarda yapabilecekleri her şeyi yaptı, olumsuz bir şey söylemeye gerek yok. 10 kişi kalınca da baskıyı sürdürdük, Hurtado son dakikada ayağının altından kaçırdı topu ki bu anlamda en becerili oyuncumuz. Puanı alamadık, yapacak, söyleyecek bir şey yok" dedi.

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