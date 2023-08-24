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Spor

Aymeric Laporte Arabistan yolcusu

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Nassr, Manchester City'de forma giyen İspanyol stoper Aymeric Laporte'u transfer etti.

AA24 Ağustos 2023 Perşembe 16:53 - Güncelleme:
Aymeric Laporte Arabistan yolcusu
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Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Nassr, İngiltere ekibi Manchester City'den İspanyol savunma oyuncusu Aymeric Laporte'u transfer etti.

Al Nassr Kulübü, Laporte transferini X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımla duyurdu.

İngiltere basınında transferin 27,5 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği ve Laporte'un 3 yıllık sözleşmeye imza attığı öne sürüldü.

Athletic Bilbao altyapısında yetişen 29 yaşındaki futbolcu, 2018'de Manchester City'ye transfer oldu. Beş Premier Lig, 3 Lig Kupası, 2 Federasyon Kupası, birer UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferi yaşadığı Manchester City kariyerinde 180 maça çıkan Laporte, 12 gollük katkı sağladı.

Futbola büyük yatırım yapılan ve birçok yıldız ismin transfer edildiği Suudi Arabistan'da iddialı bir takım kuran Al Nassr, kadrosunda Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Otavio, Marcelo Brozovic, Alex Telles, Seko Fofana, David Ospina ve Anderson Talisca'yı da bulunduruyor.

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