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Spor

Aymeric Laporte Manchester City'den ayrılıyor

Bu sezon Manchester City formasıyla hem Premier Ligi hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Aymeric Laporte takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

26 Haziran 2023 Pazartesi 00:00 - Güncelleme:
Aymeric Laporte Manchester City'den ayrılıyor
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29 yaşındaki İspanyol stoper az süre almasından rahatsız ve bu yüzden takımdan ayrılmak istiyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYOR

İngiltere basınına göre Aymeric Laporte, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren bir takımda oynamak istiyor. Adı Tottenham ile geçen Aymeric Laporte, Londra ekibinin projesini ve vaatlerini beğenmeyerek teklifi reddetmişti.

Ayrıca bir diğer Premier Lig ekibi olan Aston Villa'da, Fransız oyuncuya talip oldu. Aymeric Laporte'nin son kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.

24 MAÇTA FORMA GİYDİ

Manchester City formasıyla bu sezon 24 maça çıkan Aymeric Laporte bu karşılaşmalarda 1 asistlik katkı sağladı.

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