Aymeric Laporte Manchester City'den ayrılıyor

29 yaşındaki İspanyol stoper az süre almasından rahatsız ve bu yüzden takımdan ayrılmak istiyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYOR

İngiltere basınına göre Aymeric Laporte, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren bir takımda oynamak istiyor. Adı Tottenham ile geçen Aymeric Laporte, Londra ekibinin projesini ve vaatlerini beğenmeyerek teklifi reddetmişti.

Ayrıca bir diğer Premier Lig ekibi olan Aston Villa'da, Fransız oyuncuya talip oldu. Aymeric Laporte'nin son kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.

24 MAÇTA FORMA GİYDİ

Manchester City formasıyla bu sezon 24 maça çıkan Aymeric Laporte bu karşılaşmalarda 1 asistlik katkı sağladı.