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Spor

AYOS Konyaspor Basketbol deplasmanda kıl payı kazandı

AYOS Konyaspor Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 80-79 yendi.

AA6 Ocak 2023 Cuma 21:30 - Güncelleme:
AYOS Konyaspor Basketbol deplasmanda kıl payı kazandı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında AYOS Konyaspor Basketbol, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 80-79 mağlup etti.

Müsabakanın ilk 5 dakikası takımların karşılıklı sayılarıyla çekişmeli geçti. 3 dakikada Anosike, Bruinsma ve Cruz'un etkili oyunuyla 13-0'lık seri yakalayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ilk periyodu 22-12 önde tamamladı.

İkinci periyot iki takımın karşılıklı sayılarıyla geçti. 15. dakikayı 35-23 önde geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor, kalan bölümde farkı koruyarak soyunma odasına 45-33 galip gitti.

Üçüncü çeyreğe Manisa Büyükşehir Belediyespor, hızlı başladı. Ev sahibi ekip, periyodun başında Tarrant ve Cruz ile bulduğu sayılarla farkı 19 sayıya kadar çıkardı: (51-33). Konuk ekip, Perez ve Morgan ile rakibine yanıt vermeye çalışsa da Manisa Büyükşehir Belediyespor, periyodu 61-43 önde bitirdi.

Son çeyrekte Perez ve Eddie ile etkili olan AYOS Konyaspor Basketbol, bitime 42 saniye kala farkı 1 sayıya kadar düşürdü (74-73). Konuk ekip, Perez'in son saniyede bulduğu 3 sayılık basketle müsabakadan 80-79 galip ayrıldı.

SALON: Muradiye

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Ali Şakacı, Tolga Edis

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Tarrant 26, Cruz 15, Gani Erdi Gülaslan 2, Anosike 6, Bruinsma 9, Berkay Sinirlioğlu, Troy Selim Şav 4, Ogün Sevinç 3, Mustafa Baki Görür 7, Michalak 7

AYOS KONYASPOR BASKETBOL: Perez 23, Badzim 4, Morgan 17, Mert Gizir 3, Eddie 13, Sinan Sağlam 9, Sulaimon 11, Murat Göktaş, Erkin Şenel, Cevher Özer

1. PERİYOT: 22-12

2. PERİYOT: 45-33

3. PERİYOT: 61-43

  • Manisa Büyükşehir Belediyespor
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