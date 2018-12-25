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Ayrılığı Beşiktaş istiyor

Vagner Love’ın menajeri Evandro Ferreira, bu ifadeyi kullanıp, “Bunu biz değil, kulüp yöneticileri söylüyor. Biz gelecekle ilgili bir karar almadık. Gelen bir teklif de yok” dedi.

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BEŞİKTAŞ’IN Aytemiz Alanyaspor’dan transfer ettikten sonra beklenen katkılı alamadığı için gözden çıkardığı Vagner Love’un menajerinden çarpıcı sözler. Brezilyalı forvetin Ocak ayında Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, menajer Evandro Ferreira, “Vagner Love’un Beşiktaş’tan ayrılacağını söyleyen ben değilim. Bunu Beşiktaş kulübü söylüyor. Biz Love’la geleceği hakkında bir karar almadık. Bize gelen bir teklif de yok. Anlayacağınız durum biraz karışık” açıklamasında bulundu. Ülkesinde bazı takımlarla gö- rüşmeler yaptığı öğrenilen Love ve menajerinin Beşiktaş’tan bonservisini bedaya almak için böyle bir yola başvurduğu ileri sürülüyor. Beşiktaş’ta bu sezon 16 resmi karşılaşmada görev yapan Sambacı, rakip fileleri 7 kez havalanrdırdı. Vagner Love’un Beşiktaş’la da 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
 
Orman’dan acil toplantı
 
BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, takımda yaşanan olumsuz gidişatı masaya yatırmak için yönetim kurulunu acil olarak toplantıya çağırdı. Vodafone Park’ta bugün yapılacak toplantıda Teknik Direktör Şenol Güneş’in durumunun masaya yatırılacağı öğrenildi. Yönetim, takımdan ayrılacak olan futbolcularla ilgili kararını da netleştirecek.

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