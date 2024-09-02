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Spor

Ayrılık an meselesi! Luan Peres ülkesine geri dönüyor

Fenerbahçe'nin kadro planlamasında düşünmediği Brezilyalı yıldız Luan Peres, Vasco da Gama ile görüşmelerini sürdürüyor.

2 Eylül 2024 Pazartesi 14:44 - Güncelleme:
Ayrılık an meselesi! Luan Peres ülkesine geri dönüyor
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Fenerbahçe'nin 2 yıl önce Marsilya'dan 5.23 milyon euroya transfer ettiği Luan Peres beklentilerin altında kalmıştı.

Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle düzenli forma şansı da bulamayan deneyimli stoperin ayrılığı an meselesi.

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Luan Peres'e Süper Lig'den talipler olsa da oyuncunun ülkesine döneceği bildirildi.

Brezilya basınında yer alan haberlerde 30 yaşındaki stoperin Vasco da Gama ile görüştüğü aktarıldı.

Haber detayında "Rio ekibi, Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Luan Peres'i kadrosuna katmaya çok yakın" ifadeleri dikkat çekti.

Brezilyalı futbolcunun bu hafta Rio de Janeiro'ya gelmesinin beklendiği kaydedildi.

30 yaşındaki Luan Peres, Fenerbahçe ile sözleşmesinin son yılına girdi.

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