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Spor

Ayrılık duyuruldu! Stefan Kuntz'un görevine son verildi

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığı iddia edildi. Ayrılığın kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor. İşte ayrıntılar...

17 Eylül 2023 Pazar 15:24 - Güncelleme:
Ayrılık duyuruldu! Stefan Kuntz'un görevine son verildi
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, görevden alındı.

TFF Yönetimi, Alman hocayı arayarak görevine son verildiğini bildirdi.

A Milli Takım'ın başında 20 maçta çıkan Stefan Kuntz, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

ÖNE ÇIKAN ADAYLAR

Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığının kısa sürede resmi olarak açıklanması bekleniyor.

A Milli Takım'da teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı, Fatih Terim gibi isimler öne çıkıyor. Ayrıca Türkiye'de daha önce Adana Demirspor'u çalıştıran Vincenzo Montella da TFF'nin adaylarından biri.

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