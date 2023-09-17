A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, görevden alındı.

TFF Yönetimi, Alman hocayı arayarak görevine son verildiğini bildirdi.

A Milli Takım'ın başında 20 maçta çıkan Stefan Kuntz, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

ÖNE ÇIKAN ADAYLAR

Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığının kısa sürede resmi olarak açıklanması bekleniyor.

A Milli Takım'da teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı, Fatih Terim gibi isimler öne çıkıyor. Ayrıca Türkiye'de daha önce Adana Demirspor'u çalıştıran Vincenzo Montella da TFF'nin adaylarından biri.