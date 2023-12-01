İtalyan basını Ferdi Kadıoğlu için Milan ve Napoli'nin devrede olduğunu yazdı. Alman Bild Gazetesi'ne göre ise ara transfer döneminde Bayern Münih ve Borrussia Dortmund, Milli yıldız için Fenerbahçe'nin kapısını çalabilir.

Haberde, Sarı-Lacivertliler'in 24 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelini 30 milyon Euro olarak belirlediği de yazıldı. Bu rakam, Türk futbol tarihinin rekoru olabilir.

ZOR KARAR

Böyle bir teklif gelmesi halinde yönetimi çok zor bir karar bekliyor. Ferdi, şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'nin en önemli kozlarından biri konumunda. Yıldız futbolcu, savunmanın her iki kanadının yanı sıra orta saha ve hücum hattında oynayabilmesi, enerjik ve mücadeleci yapısıyla İsmail Kartal'ın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Zirve yarışı verirken böyle bir oyuncuyu satmak önemli bir kayıp olur.

Öte yandan 30 milyon Euro gibi bir teklifi geri çevirmek de yönetim için bir hayli zor. Ferdi Kadıoğlu için ocakta kapının çalınıp çalınmayacağı merakla bekleniyor