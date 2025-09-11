Yaz transfer dönemi sona ermeden önce son hamlelerini yapan Beşiktaş'ta flaş bir ayrılık daha gerçekleşti. Siyah beyazlı kulüp, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Joao Mario ile vedalaştı.

Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK, Beşiktaş'tan Joao Mario'yu kadrosuna katıyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre; iki kulüp, bu transferde anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcunun kısa süre içerisinde Yunan ekibine resmi imzayı atması bekleniyor.

Beşiktaş macerasında toplam 45 maça çıkan Joao Mario, 10 gol ve 5 asist kaydetti.