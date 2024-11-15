Galatasaray'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Victor Nelsson ile İspanya'nın Real Betis takımının ilgilendiği ileri sürüldü. Estadio Deportivo'nun haberine göre; İspanyol kulübünün yetkilileri, gelecek sezon için stoper arayışlarına başladı.

ADAYLARDAN BİRİ DE NELSSON

Real Betis Sportif Direktörü Manu Fajardo'nun stoper listesinin, bir sonraki sezonda sözleşmelerinin son yılına girecek olan futbolculardan oluştuğu ve Nelsson'un da bu isimlerden birisi olduğu belirtildi.

NELSSON DA AYRILMAK İSTİYOR

Haber detayında Danimarkalı savunma oyuncusunun Galatasaray'dan ayrılma kararı aldığı iddia edilerek "Real Betis, Victor Nelsson'u gerçekten çok beğeniyor" yorumu yapıldı.

İspanyol kulübünün listesindeki diğer isimlerin ise bonservisi River Plate'te olan ve Estudiantes'te kiralık olarak forma giyen Uruguaylı Sebastian Boselli (20) ve Sparta Prag'ın Çek savunmacısı Martin Vitik (21) olduğu kaydededildi.