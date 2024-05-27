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Spor

Ayrılık haberleri gündemi sarmıştı! Fred'den beklenen açıklama geldi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred hakkında bir süredir ayrılık haberleri gündemi sarmıştı. Başarılı futbolcu İstanbulspor maçının ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamanın detayları...

27 Mayıs 2024 Pazartesi 10:07 - Güncelleme:
Ayrılık haberleri gündemi sarmıştı! Fred'den beklenen açıklama geldi
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Fenerbahçeli futbolcu Fred, 6-0 kazanılan İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fred, "Şampiyonluğu kaybetmek kolay değil, zor ama sezon içinde yaşadığımız zorluklar da oldu. Sakatlıklar, cezalar... Benim de haksız şekilde cezalı duruma düşürüldüğüm durum oldu.' dedi.

Yıldız oyuncu geleceğiyle ilgili ayrıca, 'Kafamızı kaldırmamız gerekiyor. Taraftarlardan özür diliyoruz. Önümüzdeki sezon daha iyisini yapmalıyız. Kontratım devam ediyor. Tüm odağımla buraya ait hissediyorum." şeklinde konuştu.

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