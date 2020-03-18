Ayrılık sonrası ilk kez konuştu!

18 Mart 2020 Çarşamba 19:14 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 19:14

Koronavirüs nedeniyle kendisini rahat hissetmediğini söyleyen Nijeryalı John Obi Mikel, “Bu durumda futbol oynamak istemiyorum” demiş, Başakşehir maçı kadrosuna alınmamıştı. Trabzonspor'da yönetim dün 32 yaşındaki yıldızın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini KAP’a bildirdi.

HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Mikel, ayrılık sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Nijeryalı futbolcu açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Tüm hayranlarıma destekleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm takım arkadaşlarım, teknik ekibim, sağlık ekibim ve malzemecim Ayatabi'ye teşekkür etmek istiyorum. Vermek zorunda olduğum en zor kararlardan biriydi, ama şu anda hepimizin ailelerimize bakması, onlarla zaman geçirmesi ve onları korumamız gerekiyor. "