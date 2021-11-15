15 Kasım 2021 Pazartesi 21:34 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 21:34

Başakşehir'de güzel bir başlangıç yapan teknik direktör Emre Belözoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe dönemiyle ilgili itiraflarda bulunan Emre Belözoğlu, "Sayın başkanımız Ali Koç, fikrini beyan ettiğinde kalmak istemediğimi ben söyledim." ifadelerini kullandı.



İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları;

"Mevcut kadromuz çok iyi, Aykut Hoca, benim için çok değerli ve Türk futbolunda akil diyebileceğimiz ve her konuda rahatlıkla danışabileceğimiz bir futbol adamı. Biz Aykut Hoca'dan özellikle fizik olarak çok iyi bir takım devraldık."

"OYNAMAKTAN KEYİF ALAN BİR GRUP VAR"

"Bizim gözlemimize göre, biraz daha dinamik, önde daha fazla çoğalması gereken bir takım oluşması gerekiyordu. Biz biraz daha topun hızını artırdık, rakip sahada çoğalmaya çalıştık ve karşılığını aldık açıkçası. Bu daha bir başlangıç, 4 maç kazanmak çok önemli. İnşallah bu böyle devam edecek. Oynamaktan keyif alan bir oyuncu grubu var."

"HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"

"Bu takım Aykut Hoca'yla da daha fazla puan kazanabilecek oyunlar oynuyordu ama futbolda bazen top kaleye girmiyor. Devre arasına kadar her maçımızı kazanmak istiyoruz. Bunu da başarabilecek güçteyiz."

"VISCA'YA TEKLİF YOK"

"Ben Visca ile devam etmek isterim. Burada onun kararı önemli. Kulübün bayrak oyuncularından bir tanesi. Bu kulübün gelişiminde en büyük katkısı olan oyuncudur ve her teknik adam onun gibi bir oyuncuya sahip olmak ister. Bildiğim kadarıyla Visca ile ilgili bize gelmiş bir teklif yok. 32-33 yaşından sonra bir teknik direktör gibi oyunu değerlendirmeye çalıştım. Kazanmanın her şey olduğuna inanmıyorum ama kazanmayı alışkanlık haline getiren bir takım yaratmak istiyorum."

"TOLGAY ARSLAN İÇİN TEKLİF YOK"

"Tolgay Arslan çok beğendiğim bir oyuncu ama bugüne kadar Başakşehir'de transfer için hiçbir oyuncuyla görüşmem olmadı. Scout ekibimize önümüzdeki günlerde çok değerli bir isim katılabilir."

"SARRI'NİN YARDIMCISI OLACAKTIM, RUSYA'DAN TEKLİF ALDIM"

"Bir dönem Sarri'nin yanında 1.5 ay görev alacaktım fakat süreç çok hızlı ilerledi. Milli takımla görüşmem de oldu. Başakşehir'e gelmeden önce Rusya'dan çok ciddi bir teklif aldım ama Başakşehir olunca hepsini bir kenara koydum. Başkanımızın benden takımın başına geçmemi istediği zaman tüm planlarımı değiştirdim. Çok mutluyum buraya geldiğim için."

"ABDULLAH AVCI ÇOK KAHRIMI ÇEKTİ"

"Ben çok zor bir oyuncuydum. Çalıştığım teknik adamları çok zorladım ama gelişimimde en büyük faydasını gördüğüm hoca Abdullah Avcı'ydı. Abdullah Hoca çok kahrımı çekti. Futbola teknik adam gibi bakmamda en çok faydasını gördüğüm hoca Abdullah Avcı'ydı."

"MİLLİ TAKIM İÇİN TEKLİF ALDIM"

"A Milli Takım için teklif aldım, hem hocamız hem de federasyon başkanımız ile görüştük ama teklifin benim için doğru olmadığını düşündüm. Oynadığımız maçlardan sonra rakip teknik adamlarla maçın analizini yapmayı çok isterdim. Şenol Güneş'in değersizleştirilmesini doğru bulmuyorum. Ülkemizde futbol adamı çok az yetişiyor, onları değersizleştirmek doğru değil. Şenol Güneş, çok değerli bir teknik adam. Bu takımın gelişmesinde emekleri çok büyük."

"FENERBAHÇE'DEN AYRILMAYI BEN İSTEDİM"

"Sezon bittiğinde Fenerbahçe'den ayrılmak hem benim, hem de kulüp için doğru olandı. Sayın başkanımız Ali Koç, fikrini beyan ettiğinde kalmak istemediğimi ben söyledim. Bunun Fenerbahçe için daha iyi olacağını ifade ettim. Sonra da zaten görevi bıraktım. Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini almak benim için kolay olmadı. 10 hafta içinde çok doğru işler yaptık. Erol hocanın nasıl katkıları olduysa, ben ve ekibimin de kulübümüze katkıları oldu."

"FENERBAHÇE'DE SPORTİF DİREKTÖRLÜĞÜ BEN İSTEMEDİM."

"Fenerbahçe'de Sportif Direktörlüğü ben istemedim. Teknik Direktörlüğü ben istemedim. Bana bu görevler verildi. Çok sevdiğim meslek ve çok sevdiğim kulüp olunca geri durmadım. Fenerbahçe'de doğrularımız, hatalarımızdan çok daha fazlaydı. Bizde hata olur ama yanlış olmaz. Hatalardan dönmesini bildik. Fenerbahçe'deki sürecimi en doğru şekilde yönettiğimi düşünüyorum."

