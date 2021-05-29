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Spor

Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda en iyi sporcusu seçildi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı, bir ödüle daha layık görüldü. Kariyerinin ilk büyük kadınlar dünya şampiyonluğuna ulaşan milli sporcu, aynı zamanda organizasyonun en iyi sporcusu seçildi.

DHA29 Mayıs 2021 Cumartesi 22:39 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 22:39
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Aerobik cimnastik disiplininde Türkiye'nin en başarılı sporcusu olan Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda imza attığı tarihi başarıdan sonra bir ödüle daha layık görüldü. Bakü'de düzenlenen şampiyonada büyük kadınlar kategorisinde altın madalyanın sahibi olan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, organizasyonun da en iyi sporcusu seçildi.

Kariyerinin ilk büyükler dünya şampiyonluğunu elde ettiği Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda performansıyla herkesi etkileyen Ayşe Begüm Onbaşı, böylece Uluslararası Cimnastik Federasyonu tarafından da onurlandırılmış oldu.

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