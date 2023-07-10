Aysel Özgan'dan bronz madalya

Milli para atıcı Aysel Özgan, Hırvatistan'da düzenlenen WSPS Dünya Kupası'nın final etabında 203 puan elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Osijek kentinde düzenlenen WSPS Dünya Kupası'nın 50 metre tabanca karışık (P4) SH1 kategorisinde milli sporcu Aysel Özgan, sıralama bölümünde topladığı 532 puanla 4. olarak final hakkı elde etti.

Aysel Özgan, final müsabakasında yaptığı atışlarda 203 puan toplayarak bronz madalya kazandı.

Aynı müsabakada yarışan diğer milli sporculardan Cevat Karagöl, 509 puanla 11. sırada, Ayşegül Pehlivanlar ise 501 puanla 17. sırada yer aldı.

Trap ayakta karışık SG-L kategorisinde ise milli sporcu Hüseyin Sandal, sıralama müsabakasını 99 puanla 9. sırada tamamladı. 10 metre havalı tüfek yatarak karışık (R3) SH1 kategorisinde de milli sporcu Çağla Baş 624 puanla 13. sırada kendisine yer buldu.