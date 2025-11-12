İSTANBUL 17°C / 11°C
Spor

Ayşen Taşkın, Riyad'da altın madalyaya ulaştı

Milli boksör Ayşen Taşkın, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazandı.

12 Kasım 2025 Çarşamba 10:16
Ayşen Taşkın, Riyad'da altın madalyaya ulaştı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü sporcusu olan Ayşen Taşkın, Türkiye'ye organizasyondaki boks branşındaki ilk altın madalyasını getirdi. 54 kilo kategorisinde mücadele eden milli sporcu, finalde Azerbaycanlı rakibi Nargiz Zeynelova ile karşılaştı. Taşkın, rakibini mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları, 7-21 Kasım tarihleri arasında Riyad'da yapılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü, organizasyona judo, karate, boks ve güreş branşlarında 9 sporcuyla katılıyor.

