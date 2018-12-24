Aytaç Kara: Kaçırdığım penaltıda benden daha çok üzülecek kimse yok
Bursaspor’un yetenekli orta saha oyuncusu Aytaç Kara, Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasındaki beraberliğin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kaçan 3 puanını sorumlusunun kendisinin olduğunu söyledi.
Yeşil-beyazlı takım, dün ilk yarının son maçında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın 90+8. dakikasında penaltıdan yararlanamayan Aytaç Kara, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Kara, “Kaçırdığım penaltıda benden daha çok üzülecek kimse yok. Kaçan üç puanın sorumlusu benim. Bütün takım arkadaşlarımın ayağına yüreğine sağlık. Destek mesajı atan herkese teşekkürler. Her zaman daha iyisi için mücadeleye devam” dedi.
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