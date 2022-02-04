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Spor

Aytaç Kara resmen Göztepe'de

Galatasaray, geçtiğimiz yaz kadrosuna kattığı Aytaç Kara'yı Göztepe'ye sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderdiğini açıkladı.

DHA4 Şubat 2022 Cuma 20:41 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 20:44
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Galatasaray Kulübü, Aytaç Kara'nın sezon sonuna kadar Göztepe'ye kiralandığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Göztepe Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Aytaç, sezon başında Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak kadroya dahil edilmişti.

Göztepe'nin açıklaması ise şu şekilde:

1993 doğumlu oyuncu Aytaç Kara sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır. Aytaç, Altay'da profesyonel olduktan sonra Eskişehirspor, Trabzonspor, Y. Malatyaspor, Bursaspor, Kasımpaşa ve Galatasaray takımlarında forma giydi. Aytaç Kara'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.

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