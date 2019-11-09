Aytaç Kara'dan hakem Palabıyık'a ilginç tepki
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-2 yendiği maçta oldukça ilginç bir olay yaşandı.
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında Aytaç Kara'nın hareketi geceye damga vurdu. 26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin kazandığı ikinci penaltı sonrası meşin yuvarlağı alıp maçın hakemi Ali Palabıyık'ın önüne bıraktı.
Orta saha oyuncusunun bu sırada, "Hocam al sen kullan" dediği kameralara da yansıdı. Ali Palabıyık bu hareketi nedeniyle sarı kartına başvurdu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.