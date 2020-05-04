Aytemiz Alanyaspor 46 gün sonra sahaya indi

IHA 04 Mayıs 2020 Pazartesi 19:41 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 19:41

Son saha çalışmasını 19 Mart’ta yapan Aytemiz Alanyaspor, 46 gün sonra ilk kez tesislerine gelerek sahaya indi. Korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını evden bireysel olarak sürdüren turuncu-yeşilli ekip, belirlenen bazı kurallar dahilinde Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde antrenmanlara yeniden başladı.

Teknik Direktör Erol Bulut’un gözetiminde basına kapalı yapılan idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, gruplara verilen ayrı saatlerde tesislere gelerek çalışmalarını gerçekleştirdi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan ilk antrenman, dayanıklılık parkurunda topla yapılan çalışmalarla tamamlandı.