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Spor

Aytemiz Alanyaspor 46 gün sonra sahaya indi

Aytemiz Alanyaspor, koronavirüs salgını nedeniyle 46 gün boyunca ara verdiği çalışmalarına bugün tesislerinde yaptığı idmanla yeniden başladı.

IHA04 Mayıs 2020 Pazartesi 19:41 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 19:41
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Son saha çalışmasını 19 Mart’ta yapan Aytemiz Alanyaspor, 46 gün sonra ilk kez tesislerine gelerek sahaya indi. Korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını evden bireysel olarak sürdüren turuncu-yeşilli ekip, belirlenen bazı kurallar dahilinde Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde antrenmanlara yeniden başladı.

Teknik Direktör Erol Bulut’un gözetiminde basına kapalı yapılan idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, gruplara verilen ayrı saatlerde tesislere gelerek çalışmalarını gerçekleştirdi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan ilk antrenman, dayanıklılık parkurunda topla yapılan çalışmalarla tamamlandı.

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