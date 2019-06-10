Aytemiz Alanyaspor, Erol Bulut'u açıkladı

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Erol Bulut geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'da görev almış ve takımı üst sıralarda mücadele eden bir yapıya büründürmeyi başarmıştı.