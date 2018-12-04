Aytemiz Alanyaspor kupada Kahramanmaraşspor'a gol yağdırdı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçında Aytemiz Alanyaspor ile Kahramanmaraşspor karşı karşıya geldi. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Alanyaspor, 6-2'lik skorla kazandı.

Kahramanmaraşspor, Burak Can Kunt'un 29. dakikada gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı. Alanyaspor, 34. dakikada Fernandes'in penaltı golüyle öne geçti. Kahramanmaraşspor, 45. dakikada Mehmet İncebacak ile eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Alanyaspor, 51. dakikada Bobo ile tekrar öne geçti. Hurşit Taşçı 58'de ile eşitliği sağladı. Ev sahibi Alanyaspor, bu golden sonra arka arkaya farkı artıran golleri attı.

60. dakikada Taha Yalçıner, 80, 83 ve 86. dakikalarda Lucas Villafanez'in golleriyle fark açıldı. Ioannis Maniatis, 90+3'de gol düellosuna noktayı koydu.

İki takım arasındaki rövanş maçı 18 Aralık'ta Kahramanmaraş'ta oynanacak.