Aytemiz Alanyaspor, Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak üzere

Fenerbahçe'de gözden düşen Ozan Tufan, Aytemiz Alanyaspor'a transfer olmaya hazırlanıyor. A Spor'un haberine göre Ozan Tufan, Alanyaspor ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Ozan'ı ısrarla transfer etmek istediği, iki takımın da sezon sonuna kadar kiralama konusunda anlaştığı belirtildi.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan, Süper Lig'in ilk yarısında oynama şansı bulamamıştı.

''ALİ KOÇ BAŞKANDAN TALEBİMİZ OLDU''

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde Ozan Tufan ile ilgilendiklerini doğrularken ''Netleşmeden herhangi bir şey söylemek doğru değil. Ortada bir şey yokken bir futbolcunun ismini zikretmek doğru değil. Burada sadece Ozan Tufan ile ilgilendiğimiz doğrudur. Fenerbahçe'de yeni hoca geldi. Kalacak ve gidecekler için karar verecekler. Kendim de bizzat Ali Koç başkandan talebimiz oldu, Sergen Yalçın istediği için.'' sözlerini kullanmıştı.

(Sporx)