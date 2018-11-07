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Aytemiz Alanyaspor, teknik direktörlük koltuğuna Igor Tudor'u getirmek istiyor

Süper Lig'de daha önce Karabükspor ve Galatasaray çalıştıran tecrübeli teknik adam Igor Tudor yeniden Süper Lig'e dönebilir.

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Üst üste 4 maç kazanıp sükse yaptıktan sonra 4 maçını da kaybeden Aytemiz Alanyaspor'da fatura teknik heyete kesildi. Turuncu-Yeşilliler'de teknik direktör Mesut Mesut Bakkal ve ekibiyle yollar ayrıldı.

IGOR TUDOR GÜNDEMDE

Fenerbahçe'yle deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör arayışları başladı. Turuncu- Yeşililler'de daha önce de adı gündeme gelen Igor Tudor'la masaya oturulacak.

Hırvat teknik adamın görüşme yapılması için şehre davet edildiği öğrenildi. Son olarak Udinese'yi çalıştıran Tudor'un da yeniden Türkiye'de Süper Lig'de takım çalıştırmaya oldukça sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Aytemiz Alanyaspor'da diğer hoca adayları ise Hamza Hamzaoğlu ve İbrahim Üzülmez olduğu bildirildi.

(Sporx)

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