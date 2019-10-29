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Aytemiz Alanyaspor'a ilk yarı yetti

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında evinde TFF 2. Lig ekibi İnegölspor'u 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

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24. dakikada gelişen Alanyaspor'un atağında Kaan Kanak'ın pasıyla ceza sahası çaprazında topla buluşan Bakasetas'ın şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

44. dakikada sol kanattan etkili gelen Alanyaspor'da Tayfur Bingöl cezalanına girdikten sonra arka direğe topu ortaladı. Ortaya iyi yükselen Bammou kafayla topu ağlarla buluşturdu: 2-0

45+1. dakikada Djalma Campos'un pasıyla sağdan ceza sahasına giren Bammou'nun içeriye çıkardığı meşin yuvarlağı, Bakasetas penaltı noktası üzerinde plase bir vuruşla ağlara gönderdi: 3-0

Mücadelenin ikinci yarısında iki takım da yakaladığı fırsatları gole çeviremedi ve karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 3-0 kazandı.

Turuncu-yeşilli takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 5. tura yazdırdı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Turgut Doman, Özgür Ertem, Ali Tuna

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Tzavellas (Dk. 80 Hamza Özdemir), Caulker, Tayfur Bingöl (Dk. 70 Veysel Karani Ünal), Baiano, Kaan Kanak, Umut Güneş, Salih Uçan, Bakasetas (Dk. 60 Onur Bulut), Djalma Campos, Bammou

İnegölspor: Şener Özcan, Ömer Faruk Şenkan, Selimcan Temel, Bilal Özdemir, Enes Bayır, Tayfun Pektürk, Hacı Mustafa Karabulut (Dk. 46 Cumhur Yılmaztürk), Ali Kemal Yükseker, Yasin Görkem Arslan, Raif Demir (Dk. 46 Niyazi Batuhan Salman), Muharrem Ozan Cengiz (Dk. 73 Ahmet Hakan Cengiz)

Goller: Dk. 24 ve 45+1 Bakasetas, Dk. 44 Bammou (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 69 Muharrem Ozan Cengiz (İnegölspor), Dk. 86 Kaan Kanak (Aytemiz Alanyaspor)

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